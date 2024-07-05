Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Орбан и раньше ездил в Москву

По словам Столтенберга, это уже не первый визит Орбана в Москву. До этого он информировал союзников о своих визитах, это произошло и на этот раз. Генсек подчеркнул, что Орбан не представляет НАТО на двусторонней встрече с Путиным, а только – свою страну.

Я ожидаю, что когда Виктор Орбан будет в Вашингтоне на саммите НАТО на следующей неделе, у него будет возможность обсудить и рассмотреть дискуссии, которые он имел в Москве. Это то, что происходит на регулярной основе между членами Альянса,

– сказал Йенс Столтенберг.

Суверенитет Украины нужно уважать

Он отметил, что во время своей встречи с Виктором Орбаном, он услышал согласие о том, что Россия несет ответственность за войну в Украине. Столтенберг отмечает, что Будапешт соглашается с тем, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться.

Столтенберг также приветствовал решение Орбана не блокировать военную помощь, которую предоставляет НАТО Украине. По его словам, Венгрия присоединилась ко многим решительным заявлениям всех союзников по НАТО, которые осуждают вторжение России в Украину и подтверждают нашу поддержку территориальной целостности Украины.

Есть определенные разногласия, и Венгрия четко заявила, что не хочет поддерживать усилия НАТО по предоставлению большей военной помощи. Они не хотят поддерживать финансовые обязательства,

– объяснил генсек.

В ЕС также оперативно отреагировали на визит Орбана в Москву 5 июля. Европейская служба внешних дел отметила, что он не получил никакого мандата от Совета ЕС на посещение Москвы.