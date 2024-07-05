На встрече Орбана и Путина обсуждался украинский вопрос. По словам венгерского премьера, позиции украинской и российской сторон далеки друг от друга, пишет 24 Канал.

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Орбан услышал мнение Путина относительно мира

Орбан заявил российским СМИ, что он провел переговоры с Путиным как раз тогда, когда Европе нужен мир. Также он сказал, что обсуждал с российским диктатором достижения мира в Украине и кратчайший путь к этому.

Я хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что он думает о мирных инициативах, о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье – видение Европы после войны,

– заявил Орбан.

Кроме того, он подытожил результаты поездок в Украину и Россию. По его словам, позиции России и Украины, очевидно, различаются.

После поездок в Киев и Москву понял, что позиции сторон далеки друг от друга,

– сказал венгерский премьер.

И это понятно, ведь весь цивилизованный мир поддерживает Украину и ее позицию, а не позицию страны-агрессора.

Орбан также заявил, что якобы важнейший шаг сделан – установлен контакт. "Я буду работать и дальше в этом направлении", – прокомментировал он.

Добавим, что в МИД Украины отметили, что поездка венгерского премьера в Москву не согласовывалась и не координировалась Украиной. Впрочем, несмотря на это, Украина планирует и в дальнейшем сотрудничать с Венгрией по результатам визита Орбана в Киев.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться", – отметили в ведомстве.