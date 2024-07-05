На зустрічі Орбана та Путіна обговорювалося українське питання. За словами угорського прем'єра, позиції української та російської сторін далекі одна від одної, пише 24 Канал.

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Орбан почув думку Путіна щодо миру

Орбан заявив російським ЗМІ, що він провів переговори з Путіним якраз тоді, коли Європі потрібний мир. Також він сказав, що обговорював з російським диктатором досягнення миру в Україні та найкоротший шлях до цього.

Я хотів почути і почув думку Путіна щодо трьох важливих питань: що він думає про мирні ініціативи, про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести, і третє – бачення Європи після війни,

— заявив Орбан.

Окрім того, він підсумував результати поїздок до України та Росії. За його словами, позиції Росії та України, що очевидно, різняться.

Після поїздок до Києва та Москви зрозумів, що позиції сторін далекі одна від одної,

– сказав угорський прем'єр.

І це зрозуміло, адже увесь цивілізований світ підтримує Україну та її позицію, а не позицію країни-агресорки.

При цьому Орбан заявив, що нібито найважливіший крок зроблено – встановлено контакт. "Я працюватиму і далі в цьому напрямку", – прокоментував він.

Додамо, що у МЗС України наголосили, що поїздка угорського прем'єра до Москви не погоджувалася та не координувалася Україною. Втім, попри це, Київ планує і надалі співпрацювати з Угорщиною за результатами візиту Орбана до України.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", – зауважили у відомстві.