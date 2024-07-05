Кремлівський господар люб'язно зустрів Віктора Орбана та відразу розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва. Він полягає у тому, що українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а наша держава має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. Про те, які заяви лунали, що говорили про Україну та головні тези розмови політиків – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Зауважте. МЗС України заявило, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з нашою державою.

16:11, 5 липня У Кремлі заявили, що питання України було основним під час переговорів Орбана і Путіна Українське питання було серед основних на переговорах Путіна та Орбана,

– заявив Ушаков. Він також додав, що Орбан не передавав Путіну послання від Зеленського.

15:20, 5 липня Орбан подякував Путіну за зустріч, сказавши, що це вже 11-та їхня зустріч за останнє десятиліття. Але, за його словами, ця зустріч "особлива", оскільки припадає на головування Угорщини у Раді ЄС. Стрімко скорочується кількість країн, які можуть поговорити й з тією, і з іншою стороною конфлікту. Скоро Угорщина, вочевидь, буде єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма… Хотів би дізнатись вашу позицію стосовно низки важливих для Європи питань,

– сказав угорський прем'єр.

15:08, 5 липня Путін заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС. Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси,

– наголосив диктатор.

14:30, 5 липня Путін заявив, що на переговорах з Орбаном планує обмінятися думками щодо українського напряму. Диктатор пообіцяв ознайомити Орбана з деталями пропозицій Москви щодо мирного врегулювання війни.