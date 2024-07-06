Пройдет мероприятие с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Среди прочего, уже известно точно, что союзники собираются объявить новые шаги по укреплению украинской ПВО.

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Болгария как посредник между Киевом и Москвой

Временный глава правительства Главчев отметил, что Болгария может взять на себя роль посредника в мирных переговорах.

Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать (относительно мирных переговоров – 24 Канал), нет никаких вопросов,

– заявил он.

Однако премьер-министр Болгарии также выразил сомнения относительно того, удастся ли его государству получить признание в качестве посредника.

Я сделаю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, нужно согласие. Важно сказать, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что для достижения мира в Украине необходима военная поддержка со стороны стран Альянса, что они уже предоставляют. В то же время важно, что Блок не будет поддерживать территориальные уступки России в обмен на мир для нашего государства.