Представитель администрации США заявил, что страны-члены НАТО подтвердят готовность поддерживать Украину как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Кроме этого, они объявят новые шаги по укреплению воздушной обороны нашей страны.

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"Часть моста Украины"

По словам чиновника, на следующей неделе можно будет увидеть мощную демонстрацию поддержки Украины со стороны США и союзников. В частности, члены Альянса в очередной раз подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают важные новые заявления о том, как увеличат военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО.

Он уточнил, что эти заявления станут "частью моста Украины" к членству в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, по его словам, в четверг состоится заседание Совета НАТО-Украина, после которого Президент США проведет совместное мероприятие с Президентом Украины, а также почти двумя десятками союзников и партнеров, которые подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Во время этого Соединенные Штаты объявят новые шаги для укрепления ПВО Украины и военных возможностей, чтобы помочь ей защищаться сегодня, а также сдерживать российскую агрессию в будущем.

Кроме этого, чиновник отметил, что во время саммита Путину пришлют четкий сигнал, что он не сможет пересилить коалицию союзников.