Общие боевые потери врага достигли уже 549840 человек. В частности враг также не досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.
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Потери России на войне
Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины 549 840 своих военных убитыми и ранеными.
Также Генштаб обнародовал статистику потерь российской техники. Итак, от 24 февраля 2022 ВСУ уничтожили:
- личного состава – около 549840 (+1260) человек;
- танков – 8153 (+11) ед;
- боевых бронированных машин – 15629 (+18) ед;
- артиллерийских систем – 14897 (+66) ед;
- РСЗО – 1115 (+0) ед;
- средства ПВО – 878 (+0) ед;
- самолетов – 360 (+0) ед;
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11809 (+58);
- крылатые ракеты – 2351 (+9);
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 20053 (+76) ед;
- специальная техника – 2479 (+6)
Россия продолжает нести на войне в Украине колоссальные потери.