Общие боевые потери врага достигли уже 549840 человек. В частности враг также не досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.

Смотрите также Из 9 остался живым лишь один: перехваченный разговор с Лиманского направления

Потери России на войне

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины 549 840 своих военных убитыми и ранеными.

Также Генштаб обнародовал статистику потерь российской техники. Итак, от 24 февраля 2022 ВСУ уничтожили:

  • личного состава – около 549840 (+1260) человек;
  • танков – 8153 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин – 15629 (+18) ед;
  • артиллерийских систем – 14897 (+66) ед;
  • РСЗО – 1115 (+0) ед;
  • средства ПВО – 878 (+0) ед;
  • самолетов – 360 (+0) ед;
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11809 (+58);
  • крылатые ракеты – 2351 (+9);
  • корабли / катера – 28 (+0) ед;
  • подводные лодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20053 (+76) ед;
  • специальная техника – 2479 (+6)

Россия продолжает нести на войне в Украине колоссальные потери.