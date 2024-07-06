Загальні бойові втрати ворога сягнули вже 549840 осіб. Зокрема ворог також не дорахувався танків, артилерійських установок та іншої техніки.

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Втрати Росії на війні

Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України 549 840 своїх військових вбитими та пораненими.

Також Генштаб оприлюднив статистику втрат російської техніки. Отже, від 24 лютого 2022 ЗСУ знищили:

особового складу – близько 549840 (+1260) осіб;

танків – 8153 (+11) од;

бойових броньованих машин – 15629 (+18) од;

артилерійських систем – 14897 (+66) од;

РСЗВ – 1115 (+0) од;

засоби ППО – 878 (+0) од;

літаків – 360 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58);

крилаті ракети – 2351 (+9);

кораблі /катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од;

спеціальна техніка – 2479 (+6)

Росія продовжує зазнавати на війні в Україні колосальних втрат.