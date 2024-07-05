До речі, тільки у боях за Часів Яр окупанти втратили 99 тисяч російських військових убитими й пораненими. У перехопленій Україною розмові цивільна особа закликала "бути акуратніше".
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Які втрати ворога на фронті
Ну так, там ж**а, ж**а. Там взагалі з Єпіфані (селище міського типу в Кимівському районі Тульської області Росії – 24 Канал) хлопчина якийсь. Ну ось ще Сірьога Шушкан…
– заявила цивільна.
У відповідь їй кажуть: "Ну, коротше. Х**н його знає. Взагалі капець".
Перехоплена розмова про втрати ворога на фронті: слухайте аудіозапис
Одна зі співрозмовниць також заявила, що там, де Льоха був, то їм сказали, що з 9 чоловік залишився тільки один живий.
До речі, ворог продовжує спроби наступати, зазнаючи величезних втрат. Так, окупанти втратили тільки за останню добу на фронті 1 110 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 548 580 солдатів. Втрати ворога у техніці становлять:
- танків – 8 142 (+10),
- бойових броньованих машин – 15 611 (+11),
- артилерійських систем – 14 831 (+54),
- РСЗВ – 1 115 (+0),
- засобів ППО – 878 (+0),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 751 (+57),
- крилатих ракет – 2 342 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 977 (+54),
- спеціальної техніки – 2 473 (+5).