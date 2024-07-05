До речі, тільки у боях за Часів Яр окупанти втратили 99 тисяч російських військових убитими й пораненими. У перехопленій Україною розмові цивільна особа закликала "бути акуратніше".

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Які втрати ворога на фронті

Ну так, там ж**а, ж**а. Там взагалі з Єпіфані (селище міського типу в Кимівському районі Тульської області Росії – 24 Канал) хлопчина якийсь. Ну ось ще Сірьога Шушкан…

– заявила цивільна.

У відповідь їй кажуть: "Ну, коротше. Х**н його знає. Взагалі капець".

Перехоплена розмова про втрати ворога на фронті: слухайте аудіозапис

Одна зі співрозмовниць також заявила, що там, де Льоха був, то їм сказали, що з 9 чоловік залишився тільки один живий.

До речі, ворог продовжує спроби наступати, зазнаючи величезних втрат. Так, окупанти втратили тільки за останню добу на фронті 1 110 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 548 580 солдатів. Втрати ворога у техніці становлять: