До речі, тільки у боях за Часів Яр окупанти втратили 99 тисяч російських військових убитими й пораненими. У перехопленій Україною розмові цивільна особа закликала "бути акуратніше".

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Які втрати ворога на фронті

Ну так, там ж**а, ж**а. Там взагалі з Єпіфані (селище міського типу в Кимівському районі Тульської області Росії – 24 Канал) хлопчина якийсь. Ну ось ще Сірьога Шушкан…
– заявила цивільна.

У відповідь їй кажуть: "Ну, коротше. Х**н його знає. Взагалі капець".

Перехоплена розмова про втрати ворога на фронті: слухайте аудіозапис

Одна зі співрозмовниць також заявила, що там, де Льоха був, то їм сказали, що з 9 чоловік залишився тільки один живий.

До речі, ворог продовжує спроби наступати, зазнаючи величезних втрат. Так, окупанти втратили тільки за останню добу на фронті 1 110 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 548 580 солдатів. Втрати ворога у техніці становлять:

  • танків – 8 142 (+10),
  • бойових броньованих машин – 15 611 (+11),
  • артилерійських систем – 14 831 (+54),
  • РСЗВ – 1 115 (+0),
  • засобів ППО – 878 (+0),
  • літаків – 360 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 751 (+57),
  • крилатих ракет – 2 342 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 977 (+54),
  • спеціальної техніки – 2 473 (+5).