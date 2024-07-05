Окрім того, ворог також має значні втрати й в техніці. Зокрема, у танках, бойових машинах, артсистемах тощо.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 548 580 (+1 110) осіб,
- танків – 8 142 (+10),
- бойових броньованих машин – 15 611 (+11),
- артилерійських систем – 14 831 (+54),
- РСЗВ – 1 115 (+0),
- засобів ППО – 878 (+0),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 751 (+57),
- крилатих ракет – 2 342 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 977 (+54),
- спеціальної техніки – 2 473 (+5).
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ