Окрім того, ворог також має значні втрати й в техніці. Зокрема, у танках, бойових машинах, артсистемах тощо.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 548 580 (+1 110) осіб,

танків – 8 142 (+10),

бойових броньованих машин – 15 611 (+11),

артилерійських систем – 14 831 (+54),

РСЗВ – 1 115 (+0),

засобів ППО – 878 (+0),

літаків – 360 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 751 (+57),

крилатих ракет – 2 342 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 977 (+54),

спеціальної техніки – 2 473 (+5).



Втрати ворога станом на 5 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ