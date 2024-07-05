Кроме того, враг также имеет значительные потери и в технике. В частности, в танках, боевых машинах, артсистемах и тому подобное.
Интересно Сколько БМП осталось у России: OSINT-аналитики опубликовали число
Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 548 580 (+1 110) человек,
- танков – 8 142 (+10),
- боевых бронированных машин – 15 611 (+11),
- артиллерийских систем – 14 831 (+54),
- РСЗО – 1 115 (+0),
- средств ПВО – 878 (+0),
- самолетов – 360 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 751 (+57),
- крылатых ракет – 2 342 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 977 (+54),
- специальной техники – 2 473 (+5).
Потери врага по состоянию на 5 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ