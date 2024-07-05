Кроме того, враг также имеет значительные потери и в технике. В частности, в танках, боевых машинах, артсистемах и тому подобное.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 548 580 (+1 110) человек,

танков – 8 142 (+10),

боевых бронированных машин – 15 611 (+11),

артиллерийских систем – 14 831 (+54),

РСЗО – 1 115 (+0),

средств ПВО – 878 (+0),

самолетов – 360 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 751 (+57),

крылатых ракет – 2 342 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 19 977 (+54),

специальной техники – 2 473 (+5).



Потери врага по состоянию на 5 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ