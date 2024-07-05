Кстати, только в боях за Часов Яр оккупанты потеряли 99 тысяч российских военных убитыми и ранеными. В перехваченном Украиной разговоре гражданское лицо призвало "быть аккуратнее".
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Какие потери врага на фронте
Ну так, там ж**а, ж**а. Там вообще из Епифани (поселок городского типа в Кимовском районе Тульской области России – 24 Канал) паренек какой-то. Ну вот еще Серега Шушкан..
– заявила гражданская.
В ответ ей говорят: "Ну, короче. Х**н его знает. Вообще капец".
Перехваченный разговор о потерях врага на фронте: слушайте аудиозапись
Одна из собеседниц также заявила, что там, где Лёха был, то им сказали, что из 9 человек остался только один живой.
Кстати, враг продолжает попытки наступать, неся огромные потери. Так, оккупанты потеряли только за последние сутки на фронте 1 110 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 548 580 солдат. Потери врага в технике составляют:
- танков – 8 142 (+10),
- боевых бронированных машин – 15 611 (+11),
- артиллерийских систем – 14 831 (+54),
- РСЗВ – 1 115 (+0),
- средств ПВО – 878 (+0),
- самолетов – 360 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 751 (+57),
- крылатых ракет – 2 342 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 977 (+54),
- специальной техники – 2 473 (+5).