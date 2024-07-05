О смерти оккупанта официально сообщили его побратимы.

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Что известно о Сергее Алиеве

Сергей Алиев – уроженец города Полевского Свердловской области, он является командиром российского боевого братства "За державу обидно".

Перед тем, как исчезнуть, Алиев заявил, что едет в Никольское, что под Угледаром. В своем последнем видео он сообщил, что на том направлении работают дроны – из 10 машин подбивают 10, и у него "плохое предчувствие".

Оккупанты теперь жалуются, что вынести тело Алиева пока не удается.

"Из-за крайне тяжелой обстановки в районе села Никольское круглосуточно работают БпЛА. Поэтому вынести тело пока не удается", – пишут российские захватчики.

Почему его могли убрать сами россияне

Несмотря на то, что Алиев был российским оккупантом, журналист Денис Казанский не исключил, что его могли уничтожить и "свои", потому что он не стеснялся часто озвучивать неудобную правду с фронта и открыто говорил о реальных настроениях жителей оккупированных территорий.

В частности он прямо говорил, что жители Донбасса больше боятся российской артиллерию, потому что она бьет абы куда и попадает по гражданским. Зато ВСУ работают четко по военным целям.