Напряженные бои за город Часов Яр в Донецкой области продолжаются уже несколько месяцев подряд. 4 июля стало известно, что украинские военные отошли от микрорайона Канал в городе для сохранения жизни наших защитников.

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Сколько оккупантов потеряла Россия

Захват части Часового Яра, города, где когда-то проживало 12 000 человек, стоил россиянам тысяч потерь.

Россия достигла определенного прогресса на месте, но даже это стоит огромных затрат,

– прокомментировал Мик Райан, генерал австралийской армии в отставке.

По его словам, потратив столько жизней, Россия, "кажется, упустила свой последний шанс нанести решающий удар Украине в этой войне".

Обратите внимание! После того, как Украина потеряла контроль над микрорайоном "Канал", россияне будут пытаться там продвинуться. Оккупанты хотят пересечь в нескольких местах канал Северский Донец – Донбасс, ведь им очень важно наладить через него логистику.

Аналитики отмечают, что россияне продолжат наступление на этом направлении. Они медленно продвигаются вперед ценой огромных потерь среди личного состава и техники, нанося при этом гораздо меньшие потери украинским силам.

Причиной больших потерь авторы материала назвали переброску новобранцев на фронт "без адекватного руководства, подготовки или оборудования".