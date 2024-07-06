Представник адміністрації США заявив, що країни-члени НАТО підтвердять готовність підтримувати Україну як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Крім цього, вони оголосять нові кроки щодо зміцнення повітряної оборони нашої країни.

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"Частина мосту України"

За словами посадовця, наступного тижня можна буде побачити потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників. Зокрема, члени Альянсу вкотре підтвердять, що майбутнє України в НАТО та зроблять важливі нові заяви про те, як збільшать військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО.

Він уточнив, що ці заяви стануть "частиною мосту України" до членства в Північноатлантичному альянсі.

Крім того, за його словами, у четвер відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, після якого Президент США проведе спільний захід із Президентом України, а також майже двома десятками союзників і партнерів, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

Під час цього Сполучені Штати оголосять нові кроки задля зміцнення ППО України та військових можливостей, щоби допомогти їй захищатися сьогодні, а також стримувати російську агресію в майбутньому.

Крім цього, посадовець наголосив, що під час саміту Путіну надішлють чіткий сигнал, що він не зможе пересилити коаліцію союзників.