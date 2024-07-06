Саммит Альянса состоится 9 – 11 июля. Во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США объяснил, что новости будут касаться новых заявлений в контексте программы обеспечения Украины самолетами F-16.

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Чего ждать Украине по F-16

Соединенные Штаты уже более года готовят украинских пилотов на платформе F-16, и мы достигли значительного прогресса,

– заявил представитель администрации США.

Он также ответил на вопрос, будут ли на саммите НАТО в Вашингтоне заявления по F-16 для Украины.

По словам чиновника, он ожидает, что "на следующей неделе мы будем иметь о чем объявить дополнительно" в этой связи. О чем конкретно говорится представитель администрации США не сказал.

Кстати, издание Foreign Policy написало, что первые самолеты-истребители F-16 производства США будут в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Ранее говорилось, что сначала самолеты пришлет Дания, а затем – Нидерланды.

Буквально 2 июля министр обороны Нидерландов сообщила Палату представителей, что они завершили оформление лицензии на экспорт F-16 Украине.

Министр обороны Кайса Оллонгрен заверила, что Нидерланды предоставили разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и 7 двигателей для этих самолетов для Украины.