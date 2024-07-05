Об этом рассказал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Однако уже сейчас с учетом ударов морских дронов российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 тысяч квадратных километров.

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Влияние F-16 на Черное море

F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена,

– сказал Неижпапа.

Командующий выразил желание расширить судоходный коридор, включив в него порты Николаева и Херсона в дополнение к трем основным портам Одессы. Однако он отметил, что такое расширение пока невозможно из-за российского контроля над Кинбурнской косой, стратегической зоной вдоль предложенного маршрута.

По его словам, в некоторых районах гражданские суда сопровождаются патрульными катерами, которые помогают обеспечивать защиту от мин, а средства ПВО обеспечивают прикрытие как портов, так и коридоров.

К слову, ранее Reuters писал, что одни лишь F-16 не станут переломным моментом в войне. Для проведения значительных операций Украине нужно около 60 самолетов и это минимум для того, чтобы оттеснить российскую авиацию от границ.