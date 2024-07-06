Саміт Альянсу відбудеться 9 – 11 липня. Під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США пояснив, що новини стосуватимуться нових заяв у контексті програми забезпечення України літаками F-16.

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Чого чекати Україні щодо F-16

Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16, і ми досягли значного прогресу,

– заявив представник адміністрації США.

Він також відповів на питання, чи будуть на саміті НАТО у Вашингтоні заяви щодо F-16 для України.

За словами посадовця, він очікує, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому зв'язку. Про що конкретно мовиться представник адміністрації США не сказав.

До речі, видання Foreign Policy написало, що перші літаки-винищувачі F-16 виробництва США будуть в українському небі орієнтовно в червні 2024 року.

Раніше мовилось, що спочатку літаки надішле Данія, а згодом – Нідерланди.

Буквально 2 липня міністерка оборони Нідерландів повідомила Палату представників, що вони завершили оформлення ліцензії на експорт F-16 Україні.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен запевнила, що Нідерланди надали дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 і 7 двигунів для цих літаків для України.