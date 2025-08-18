Что произошло с официальным курсом злотого?
18 августа официальный курс злотого составляет – 11,34 гривны (-4 копейки, по сравнению с 15 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Повезет не всем: у кого вырастет пенсия почти на 1000 гривен с 1 сентября
Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?
По данным издания "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 15 августа);
- продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках средний курс также не изменился:
- покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
Какая сумма нужна, чтобы приобрести 100 злотых сейчас?
- для покупки 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 163 гривен;
- в обменнике такое приобретение обойдется в примерно – 1 140 гривен.
Сколько можно выручить за 100 злотых сегодня?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить в среднем – 1 105 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить ориентировочно – 1 128 гривен.