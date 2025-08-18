Що відбулося з офіційним курсом злотого?
18 серпня офіційний курс злотого складає – 11,34 гривні (-4 копійки, порівняно із 15 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Що сталося з курсом злотого банках та обмінниках?
За даними видання "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 15 серпня);
- продаж – 11,63 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках середній курс також не змінився:
- купівля – 11,28 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
Яка сума потрібна, аби придбати 100 злотих зараз?
- для покупки 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 163 гривень;
- в обміннику таке придбання обійдеться у приблизно – 1 140 гривень.
Скільки можна виручити за 100 злотих сьогодні?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити в середньому – 1 105 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати орієнтовно – 1 128 гривень.