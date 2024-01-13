Украинцы озвучили свои экономические ожидания: как изменились мнения граждан
Источник:Info Sapiens
Наблюдается негативная динамика украинцев по поводу потребительских настроений. Данные свидетельствуют, что в последний месяц 2023 экономические ожидания ухудшились.
Как изменился Индекс потребительских настроений украинцев
Известно, что в декабре 2023 года индекс потребительских настроений украинцев ухудшился. Следовательно, он уменьшился на 3,8 пункта и составляет 77,1 пункта.
Читайте также В МВФ назвали точную сумму международной помощи, которая нужна Украине в 2024 годуОбратите внимание! Индекс ожидаемого развития экономики за пять лет существенно уменьшился.
- В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остался на уровне предыдущего месяца и составляет 122 пункта.
- Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,2 пункта и составляет 182,1.
- Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 0,3 пункта и составил 150,2 пункта.
Как рассказывают аналитики Info Sapiens, зимний период в Украине начинается с негативной динамики по всем ключевым потребительским настроениям.
Несмотря на то, что текущее положение населения Украины без существенных изменений, экономические ожидания и потребительские настроения в целом показывают негативную динамику. В наибольшей степени это касается среднесрочных экономических ожиданий (в ближайшие 5 лет) – соответствующий индекс уменьшился на 13,2 пункта,
– заявляют там.
Как определяют индекс
Определяют индекс потребительских настроений в Украине на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Также во время исследования опрашивают 1 000 человек в возрасте от 16 лет.Важно! Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200.
- Если значение равно 200 – тогда все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию.
- Если Индекс 100 – части положительных и отрицательных оценок одинаковы.
- Меньше 100 – в обществе преобладают негативные оценки.
Почему ожидания ухудшились
Как сообщили в НБУ, декабрь 2023 года для украинского бизнеса стал месяцем, когда ожидания по результатам деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе ухудшились.
- Данные Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" свидетельствуют о том, что в последний месяц 2023 уровень благосостояния собственной семьи для 37% украинцев был плохой, не плохой и не хороший – для 51% украинцев, хороший – 10,5%.
- Если сравнивать данные в мае 2021 по уровню благосостояния, то показатель незначительно ухудшился. Доля тех, кто оценивает уровень как хороший, упала с 14% до 10,5%.