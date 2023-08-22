Российская экономика в пятерке лидеров, а россияне долгожители: очередные "бредни" Путина

Пока рубль продолжает уверенно двигаться ко дну, президент России живет в собственном мире. Он заявил, что российская экономика входит в пятерку сильнейшей.

Он убежден, что Россия развивается даже быстрее Германии. И это после того, как рубль отнесли в топ самых слабых валют мира.

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"Сильная" российская экономика

Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что якобы темпы экономического развития – читать как деградации, достаточно стабильные. Похоже, президент России забыл перевернуть график, ведь недавно за 1 доллар россияне были вынуждены платить 100 рублей.

Бюджетная ситуация в России устойчива и несет риски. За июль-сентябрь бюджет будет возведен с профицитом, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП,

– заявил Путин.

Он глубоко убежден, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию.

Невероятное заявление Путина: смотрите видео

При этом президент России все же признал, что инфляционные риски растут. Главной целью российских властей сейчас является не увеличение доходов граждан или развитие бизнеса, а, как заявил Путин, сдерживание роста цен.

В России начало уменьшаться население

Также Путин заявил, что для процветания российской экономики необходимо сохранить население. Он заявил, что продолжительность жизни россиянина выросла со времен пандемии. Вроде бы теперь в среднем россияне живут 73 года. Он уверен, что "положительная динамика" явилась результатом действий российских властей.

Однако все же есть какие-то "но". В России стало рождаться меньше детей – по сравнению с прошлым годом. Путин не называет причины такого явления, но уже готов это решать.

Во всех регионах запущены дополнительные мероприятия в области демографии. Нам необходимо поддерживать традиционные ценности, семьи, объединить силы государства, общества и религиозных конфессий.

– сказал президент России.

Очень двусмысленно звучит запуск нового проекта в России. С сентября этого года там начнет работу единая система помощи женщинам, самостоятельно воспитывающих детей. Путин сразу же добавил, что программа распространяется также на полные семьи.

Владимир Путин на страже российской демографии: смотрите видео

Состояние российской экономики