Россиян ждут пустые полки в магазинах: экономист спрогнозировал безумное падение рубля

Рубль признали одной из трех слабых валют в мире. Курс в России могут удерживать искусственно, однако в будущем это может привести к роковым последствиям.

Российская экономика страдает из-за санкций, в том числе значительных ограничений экспорта. Искусственное содержание рубля только усугубит ситуацию. Подробно о том, насколько может упасть рубль и что ждет Россию 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Насколько может упасть рубль

В России экстренно повышали учетную ставку Центробанка по стабилизации курса рубля. Однако это не сработало, ведь больше ничего не было сделано. Так что курс сначала снизился, а потом повысился еще больше.

Стабилизировался (курс – 24 Канал) сейчас совсем не из-за ставки Центробанка. А потому, что Путин собрался с экспортерами и загнал туда экспортеров минеральных удобрений, которым неплохо жилось в прошлом году. Им приказали продать больше валюты на российском рынке по их зарубежным запасам,

– рассказал Игорь Липцис.

К тому же, им повысят налоги, а в России сейчас это сделать легко. Ведь от российского законодательства осталось разве название, поэтому делать Путин может что захочет.

Вероятно, до выборов в России в марте следующего года курс будут держать ниже 100 рублей за доллар. После марта курс может очень существенно возрасти.

Могу предположить 130 – 150 рублей, с натяжкой допускаю 200 (рублей за доллар – 24 канала). У экспертов такие цифры уже звучат. При курсе 200 весь импорт в Россию станет таким чрезвычайно дорогим, что его просто перестанут покупать. Тогда в России начнется процесс "опустошения полок в магазинах",

– подчеркнул экономист.

Этому будет способствовать, что государственное производство гражданских товаров не растет, потому что все силы, деньги и люди работают на военную индустрию.

Однако "Пустые холодильники" – это прогноз, который россиянам пока еще сложно даже обсуждать.

Игорь Липсиц предсказал безумное падение рубля: смотрите видео

Санкции способствуют ослаблению экономики

В издании Washington Post отметили, что длительные антироссийские санкции, ограничения на основной российский импорт и падение рубля как следствие, в конце концов, заставят Владимира Путина выбирать: продолжать войну или спасать экономику страны.

Россия разбалансирована по всем направлениям, по всем отраслям. Поэтому там постоянно одно или другое уходит "в разнос". Санкции действительно сильно разрушили российский экспорт, она потеряла главный "источник силы", который всегда был,

– отметил Липсиц.

Для российского бюджета экспорт природных ресурсов в Европу и США был едва ли не самым большим источником доходов. Речь идет о 60% из всех поступлений в госбюджет.

"В России осталось практически только 2 крупных покупателя нефти и газа – Китай и Индия. В этом смысле Россия вернулась на Восток, при этом за этот экспорт она получает очень мало конвертируемой валюты", – заметил Липсиц.

Интересно, что юань, по которому с Россией рассчитывается Китай, довольно сложно конвертировать в доллары или евро. А с рупиями ситуация еще сложнее, их невозможно конвертировать и вывести из Индии. По последним оценкам, из-за того, что Россия продавала рупии, потеряла около 39 миллиардов долларов.

Из-за чего произошло падение рубля

При этом в России вырос импорт. Это произошло из-за того, что начали выплачивать "живые" деньги идущим воевать семьям погибших, инвалидам.

Эти "живые" деньги вбрасываются в потребительский рынок. Для этого нужно завозить импорт. Соответственно, растет запрос на валюту для покупки этого импорта. А предложение валюты – упало,

– объяснил экономист.

За последние месяцы экспортеры продают в Россию около 80% валютной выручки. То есть даже нельзя сказать, что они покидают валюту за границей, как это было в прошлом году. В этом году фактически все продают. Но приходит так мало, что потом 80% валютной выручки – это очень маленькие суммы.

Выходит, что спрос на валюту огромен, а конвертируемой валюты в Россию поступает мало. Так и происходит обесценивание рубля.

Рубль обесценивается: коротко