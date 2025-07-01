Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета санкций против России

Сегодня Словакия снова не сняла вето на принятие нового пакета санкций ЕС. Следующее голосование по ограничениям состоится 11 июля.

Как в ЕС отреагировали на решение Словакии по пакету санкций

На заседании Комитета постоянных представителей ЕС не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России из-за блокирования его Словакией, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Известно, что один из европейских чиновников, осведомленный о ходе переговоров, отметил, что среди представителей государств ЕС растет возмущение из-за этой ситуации.

Мы просто теряем время, а должны дать решительный ответ на недавние позорные российские атаки,

– заявил он на условиях анонимности.

В то же время другое должностное лицо добавляет, что переговоры с Еврокомиссией в Братиславе 3 июля были довольно "хорошие и продуктивные", однако в результате Словакия снова не сняла вето.

Напоминаем! Словакия пытается получить гарантии от Еврокомиссии по поводу последствий полного отказа от российского газа с 2028 года, а потому блокирует принятие нового пакета.

Что будет дальше

Следующее рассмотрение 18 пакета санкций против России состоится в скором времени – 11 июля.

Интересно, что источники "Европейской правды" сообщают, что согласия по ограничениям удастся достичь на этой неделе. А уже 15 июля пакет будет утвержден Советом ЕС по иностранным делам.

В то же время, по словам 3-го собеседника издания, также остается нерешенным вопрос о сохранении потолка цен на нефть, ведь 3 страны не хотят применять ее.