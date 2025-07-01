Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета санкций против России
- Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России.
- Европейские чиновники выражают возмущение из-за блокирования санкций, но согласие на ограничения может быть достигнуто уже на этой неделе.
Сегодня Словакия снова не сняла вето на принятие нового пакета санкций ЕС. Следующее голосование по ограничениям состоится 11 июля.
Как в ЕС отреагировали на решение Словакии по пакету санкций
На заседании Комитета постоянных представителей ЕС не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России из-за блокирования его Словакией, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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Известно, что один из европейских чиновников, осведомленный о ходе переговоров, отметил, что среди представителей государств ЕС растет возмущение из-за этой ситуации.
Мы просто теряем время, а должны дать решительный ответ на недавние позорные российские атаки,
– заявил он на условиях анонимности.
В то же время другое должностное лицо добавляет, что переговоры с Еврокомиссией в Братиславе 3 июля были довольно "хорошие и продуктивные", однако в результате Словакия снова не сняла вето.
Напоминаем! Словакия пытается получить гарантии от Еврокомиссии по поводу последствий полного отказа от российского газа с 2028 года, а потому блокирует принятие нового пакета.
Что будет дальше
Следующее рассмотрение 18 пакета санкций против России состоится в скором времени – 11 июля.
Интересно, что источники "Европейской правды" сообщают, что согласия по ограничениям удастся достичь на этой неделе. А уже 15 июля пакет будет утвержден Советом ЕС по иностранным делам.
В то же время, по словам 3-го собеседника издания, также остается нерешенным вопрос о сохранении потолка цен на нефть, ведь 3 страны не хотят применять ее.