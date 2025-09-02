Не только одежда и канцелярия: в Украине планируют расширить "Пакет школьника"
- Государственную программу "Пакет школьника" планируют расширить, включив в нее книги, кроме канцелярии, одежды и обуви.
- По состоянию на 2 сентября, почти 128 тысяч семей подали заявления на программу, из которых 86 тысяч уже получили поддержку на сумму 430 миллионов гривен.
Государственную программу "Пакет школьника" расширят. Поэтому госпомощь будет охватывать не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги.
Как изменится программа "Пакет школьника"?
Такое заявление сделал Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.
Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель,
– сообщил Денис Улютин в эфире ICTV.
Согласно словам министра, сейчас украинцы активно подают заявления на "Пакет школьника". В частности граждане страны предпочитают онлайн-формат.
Отмечается, что по состоянию вторник, 2 сентября, подали заявления почти 128 тысяч семей. Из них 122 тысячи воспользовались приложением Дия.
В рамках первого финансирования поддержку "Пакет школьника" уже получили 86 тысяч семей. Поддержка составила сумму 430 миллионов гривен, что составляет 35% от средств, заложенных в Госбюджет. Более того, еще 18 тысяч украинских семей получат помощь в ближайшее время.
Однако по состоянию на сейчас зафиксировано и более 3 тысяч отказов. Причиной тому является несоответствие условиям программы.
Родителям не стоит волноваться – они смогут повторно подать заявление и получить помощь,
– заверил Улютин.
Он пояснил: чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение.
Важно! После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз.
Что еще известно о "Пакете школьника"?
- Некоторым украинцам отказали в помощи "Пакет школьника". 460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом, ведь они могут получить помощь после возвращения в Украину.
- Еще 940 заявлений было отклонено, ведь ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение.
- Кроме того, если средства не будут использовании, то они автоматически вернутся в госбюджет.