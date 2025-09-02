Государственную программу "Пакет школьника" расширят. Поэтому госпомощь будет охватывать не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги.

Как изменится программа "Пакет школьника"?

Такое заявление сделал Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.

Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель,

– сообщил Денис Улютин в эфире ICTV.

Согласно словам министра, сейчас украинцы активно подают заявления на "Пакет школьника". В частности граждане страны предпочитают онлайн-формат.

Отмечается, что по состоянию вторник, 2 сентября, подали заявления почти 128 тысяч семей. Из них 122 тысячи воспользовались приложением Дия.

В рамках первого финансирования поддержку "Пакет школьника" уже получили 86 тысяч семей. Поддержка составила сумму 430 миллионов гривен, что составляет 35% от средств, заложенных в Госбюджет. Более того, еще 18 тысяч украинских семей получат помощь в ближайшее время.

Однако по состоянию на сейчас зафиксировано и более 3 тысяч отказов. Причиной тому является несоответствие условиям программы.

Родителям не стоит волноваться – они смогут повторно подать заявление и получить помощь,

– заверил Улютин.

Он пояснил: чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение.

Важно! После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз.

Что еще известно о "Пакете школьника"?