Кабинет Министров Украины поддержал изменения, которые инициировали в Министерство социальной политики. Таким образом в стране расширяют программу "Пакет школьника".

Что известно "Пакет школьника"?

Отныне родители или другие законные представители первоклассников смогут тратить помощь также на книги уже, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Потратить средства на книги можно будет уже с 1 октября текущего года. В частности, в программе "Пакет школьника" могут участвовать торговые точки по всей Украине, POS-терминалы которых имеют такие MCC-коды:

5641 – детская одежда; 5651 – одежда для всей семьи; 5661 – магазины обуви; 5943 – канцелярские товары; 5942 – книжные магазины; 5192 – книги, периодические издания и газеты.

Это решение – ответ на запрос общества и наш шаг навстречу семьям. Мы хотим, чтобы семьи имели возможность покупать то, что действительно нужно для обучения их ребенка,

– сказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

С 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобрести товары для первоклассников за средства программы "Пакет школьника". Это предусматривает новая редакция действующего постановления.

Программа продлится еще около двух месяцев – до 15 ноября. Именно до этого времени можно подать заявление на получение помощи. Это можно сделать онлайн через приложение Дія или офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Деньги (речь идет о выплате в 5 000 гривен) можно использовать в онлайн и офлайн магазинах. Однако оплата производится только по безналичному расчету.

Обратите внимание! Использовать средства можно в течение 180 дней с момента начисления.

