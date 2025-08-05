В обращение ввели новую памятную монету "Опошнянская керамика". Впоследствии такие 5 гривен смогут приобрести все желающие.

Что известно о новой монете?

Новая монета посвящена традиционному гончарному искусству, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Оно сформировалось в поселке Опошня на Полтавщине и берет свое начало еще с 17 века. В 2012 году опошнянская керамика внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Монета имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Где приобрести монету? С 6 августа 2025 года памятную монету "Опошнянская керамика" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Ее также будут продавать банки-дистрибьюторы, однако реализация будет осуществляться постепенно.

Какой дизайн у новой монеты?

На аверсе монеты в центре изображена скульптура "Лев" авторства Василия Омеляненко, известного украинского гончара из Опошни. Возле нее размещены фрагменты характерного наліпного декора зооморфной скульптуры.

На реверсе представлена композиция, сформирована из элементов традиционного орнаментального декора опошнянских глиняных изделий – тарелей. В верхней части монеты – надпись ОПОШНЯНСКАЯ КЕРАМИКА.

Дизайн монеты создала Алиса Иванова, скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Демьяненко.

Напомним, что недавно НБУ выпустил 5 гривен с легендарным дроном. Сувенирная монета получила название "Украинский хлопок. БПЛА Vampire". Она стоит 178 гривен.