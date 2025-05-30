Чешский министр подал в отставку из-за подарка от преступника

Министр юстиции Чехии Павел Блажек уходит с должности на фоне критики его министерства. Причина – подарок от осужденного наркоторговца.

Почему Павел Блажек подал в отставку

Министр юстиции Чехии Павел Блажен ушел в отставку, сообщает 24 Канал со ссылкой на чиновника в Х.

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Чиновник ушел в отставку из-за критики в адрес его министерства, ведь оно приняло подарок в биткойнах от осужденного преступника. Позже учреждение продало криптовалюту за 1 миллиард крон (45 миллионов долларов).

Местные СМИ сообщили, что государственная прокуратура начала расследование. Блажек сказал, что решил уйти в отставку:

Я решил уйти в отставку с должности министра юстиции. Мне неизвестно о какой-либо незаконной деятельности. Но я не хочу портить репутацию правительства или правящей коалиции,

– написал Блажек в Х.

Чешские СМИ сообщили, что биткойны поступили от осужденного наркоторговца.

Как может вырасти цена биткойна

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп убеждены, что цена биткойна вырастет до 170 000 долларов еще до конца 2026 года. Об этом они заявили во время выступления на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.

По мнению Эрика Трампа, рост стоимости биткойна обусловлен большим спросом, который сейчас превышает предложение.

0,1 BTC скоро будет большим имущественным состоянием,

– отметил он.

Сыновья Трампа рассказали, что сейчас все больше инвесторов по всему миру разрабатывают стратегии биткоин-резервов, в том числе королевские семьи и частные офисы.