Вырастут ли выплаты для лиц с III группой инвалидности в сентябре

Выплата по инвалидности зависит от многих факторов. В частности, от размера пенсии по возрасту, назначаемой человеку.

Как изменятся пенсии по инвалидности для III группы в сентябре

В сентябре пенсии для лиц с III группой останутся без изменений. По-прежнему они будут определяться в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

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На размер минимально возможной выплаты для таких лиц влияет трудоустройство:

если гражданин с III группой продолжает работать его минимальная пенсия по инвалидности составляет 2 093 гривны;

в случае, когда лицо не работает, это значение уже – 2 520 гривен.

Обратите внимание! Пенсия для людей инвалидностью III группы составляет 50% от возрастной выплаты.

Также весомое влияние на размер пенсий по инвалидности имеют обстоятельства приобретения увечья. К примеру, военные и пострадавшие от аварии на ЧАЭС получают увеличенные выплаты.

Напомним! По словам министра Оксаны Жолнович, скоро пенсии некоторых украинцев могут вырасти вдвое.