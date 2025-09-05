Украинские военные, которые получили серьезные повреждения во время службы, приведшие к инвалидности, имеют право на пенсию. Однако размер выплат зависит от многих факторов, не только от группы инвалидности.

Как назначают пенсию по инвалидности?

Пенсию по инвалидности военным назначают по другим правилам, чем для гражданских. Выплаты регулируются законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По этому закону, пенсия по инвалидности защитникам назначают индивидуально – в процентах от их денежного обеспечения.

Размер пенсионных выплат зависит также от причины, по которой военный получил инвалидность.

Причину, а также время наступления и срок инвалидности определяется при проведении медико-санитарной экспертизы.

Какой размер пенсий по инвалидности?

Размер пенсий будет отличаться в зависимости от того, получил военный инвалидность вследствие войны или нет.

Лицам с инвалидностью из-за войны пенсию назначают в таких процентах от денежного обеспечения:

для I группы инвалидности – 100%;

для II группы инвалидности – 80%;

для III группы инвалидности – 60%.

Те, кто приобрел инвалидность не вследствие войны, могут рассчитывать на такую долю от денежного обеспечения:

для І группы – 70%;

для ІІ группы – 60%;

для III группы – 40%.

Впрочем, государство установило минимальный размер пенсий, которые должны получать лица с инвалидностью вследствие войны:

I группа – 16 847 гривен;

II группа – 13 822 гривны;

III группа – 9 478 гривен.

Важно! Пенсия военным с инвалидностью назначается в случае установления инвалидности во время прохождения военной службы, в течение трех месяцев после увольнения или после окончания этого трехмесячного срока, если инвалидность стала следствием заболеваний, возникших во время службы.

