Українські військові, які отримали серйозні ушкодження під час служби, що призвели до інвалідності, мають право на пенсію. Однак розмір виплат залежить від багатьох чинників, не лише від групи інвалідності.

Як призначають пенсію по інвалідності?

Пенсію по інвалідності військовим призначають за іншими правилами, ніж для цивільних. Виплати регулюються законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За цим законом, пенсія по інвалідності захисникам призначають індивідуально – у відсотках від їхнього грошового забезпечення.

Розмір пенсійних виплат залежить також від причини, з якої військовий отримав інвалідність.

Причину, а також час настання та термін інвалідності визначається під час проведення медико-санітарної експертизи.

Який розмір пенсій по інвалідності?

Розмір пенсій відрізнятиметься залежно від того, отримав військовий інвалідність внаслідок війни чи ні.

Особам з інвалідністю через війну пенсію призначають у таких відсотках від грошового забезпечення:

для І групи інвалідності – 100%;

для ІІ групи інвалідності – 80%;

для ІІІ групи інвалідності – 60%.

Ті, хто набув інвалідність не внаслідок війни, можуть розраховувати на таку частку від грошового забезпечення:

для І групи – 70%;

для ІІ групи – 60%;

для ІІІ групи – 40%.

Втім, держава встановила мінімальний розмір пенсій, які мають отримувати особи з інвалідністю внаслідок війни:

І група – 16 847 гривень;

ІІ група – 13 822 гривні;

ІІІ група – 9 478 гривень.

Важливо! Пенсія військовим з інвалідністю призначається у випадку встановлення інвалідності під час проходження військової служби, протягом трьох місяців після звільнення або ж після закінчення цього тримісячного строку, якщо інвалідність стала наслідком захворювань, що виникли під час служби.

