Пенсія по інвалідності для військових: який розмір виплат та від чого залежить
- Пенсія по інвалідності військовим призначається у відсотках від грошового забезпечення, залежно від групи інвалідності та причини її виникнення.
- Пенсія призначається у випадку встановлення інвалідності під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше, якщо інвалідність пов'язана з хворобами, що виникли під час служби.
Українські військові, які отримали серйозні ушкодження під час служби, що призвели до інвалідності, мають право на пенсію. Однак розмір виплат залежить від багатьох чинників, не лише від групи інвалідності.
Як призначають пенсію по інвалідності?
Пенсію по інвалідності військовим призначають за іншими правилами, ніж для цивільних. Виплати регулюються законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
За цим законом, пенсія по інвалідності захисникам призначають індивідуально – у відсотках від їхнього грошового забезпечення.
- Розмір пенсійних виплат залежить також від причини, з якої військовий отримав інвалідність.
- Причину, а також час настання та термін інвалідності визначається під час проведення медико-санітарної експертизи.
Який розмір пенсій по інвалідності?
Розмір пенсій відрізнятиметься залежно від того, отримав військовий інвалідність внаслідок війни чи ні.
Особам з інвалідністю через війну пенсію призначають у таких відсотках від грошового забезпечення:
- для І групи інвалідності – 100%;
- для ІІ групи інвалідності – 80%;
- для ІІІ групи інвалідності – 60%.
Ті, хто набув інвалідність не внаслідок війни, можуть розраховувати на таку частку від грошового забезпечення:
- для І групи – 70%;
- для ІІ групи – 60%;
- для ІІІ групи – 40%.
Втім, держава встановила мінімальний розмір пенсій, які мають отримувати особи з інвалідністю внаслідок війни:
- І група – 16 847 гривень;
- ІІ група – 13 822 гривні;
- ІІІ група – 9 478 гривень.
Важливо! Пенсія військовим з інвалідністю призначається у випадку встановлення інвалідності під час проходження військової служби, протягом трьох місяців після звільнення або ж після закінчення цього тримісячного строку, якщо інвалідність стала наслідком захворювань, що виникли під час служби.
Пенсії по інвалідності в України: що відомо?
- Пенсії по інвалідності виплачують не лише військовим, але й цивільним. Їхній розмір визначається залежно від причин встановлення інвалідності, тривалості страхового стажу та віку людини. Пенсійні виплати по інвалідності розраховуються у відсотках від пенсії за віком – для I групи це 100%, для II групи - 90%, а для III групи – 50%.
- Для оформлення пенсії у зв'язку з інвалідністю українцям необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Зробити це можна не лише особисто, але й через законного представника.
- Варто зазначити, що у певних ситуаціях пенсія по інвалідності може бути призначена навіть без необхідного страхового стажу. Це, власне, стосується людей, які стали інвалідами під час строкової військової служби.