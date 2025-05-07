Как вырастут пенсии лиц с III группой инвалидности в мае
- В мае увеличение выплат лиц с III группой инвалидности
В мае увеличения выплат лиц с III группой инвалидности не планируется. Эта выплата, как и в дальнейшем, будет определяться индивидуально.
Какая сейчас пенсия для лиц с III группой инвалидности
Пенсия по инвалидности, по состоянию на сейчас, составляет 50% от возрастной выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФПСУ.
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В то же время эта выплата не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в Украине. То есть, не будет менее 2 361 гривны.
Обратите внимание! Если реальная выплата, которую должен был бы получить человек, меньше, ее искусственно дотягивают до установленного минимума.
В то же время в марте, благодаря пенсионной индексации, выросли пенсии части лиц. Речь идет о тех, кому назначены выплаты в отдельном порядке.
В частности, гражданам с инвалидностью, которая связана с Чернобыльской катастрофой, минимумы увеличили так:
- лица с инвалидностью I группы теперь должны получать не менее – 9 855,71 гривны;
- II группы инвалидности – 7 884,57 гривны;
- III группы инвалидности – 6 077,70 гривен.
Обратите внимание! На размер выплаты по инвалидности влияет много факторов. Например, время установления, обстоятельства и возраст лица.