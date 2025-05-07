Как вырастут пенсии лиц с III группой инвалидности в мае

В мае увеличения выплат лиц с III группой инвалидности не планируется. Эта выплата, как и в дальнейшем, будет определяться индивидуально.

Какая сейчас пенсия для лиц с III группой инвалидности

Пенсия по инвалидности, по состоянию на сейчас, составляет 50% от возрастной выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФПСУ.

Читайте также Решение окончательное: Урсула фон дер Ляйен рассказала будет ли Европа покупать ископаемое топливо у России

В то же время эта выплата не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в Украине. То есть, не будет менее 2 361 гривны.

Обратите внимание! Если реальная выплата, которую должен был бы получить человек, меньше, ее искусственно дотягивают до установленного минимума.

В то же время в марте, благодаря пенсионной индексации, выросли пенсии части лиц. Речь идет о тех, кому назначены выплаты в отдельном порядке.

В частности, гражданам с инвалидностью, которая связана с Чернобыльской катастрофой, минимумы увеличили так:

лица с инвалидностью I группы теперь должны получать не менее – 9 855,71 гривны;

II группы инвалидности – 7 884,57 гривны;

III группы инвалидности – 6 077,70 гривен.

Обратите внимание! На размер выплаты по инвалидности влияет много факторов. Например, время установления, обстоятельства и возраст лица.