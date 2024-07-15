Какие пенсии выплачивают по инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы имеют специальные условия для назначения пенсий. В частности, им существенно уменьшают пенсионный возраст.
Как назначают пенсии чернобыльцам
Размер пенсии базируется на возмещении фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.
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Минимальные размеры пенсии по инвалидности:
- I группа: 8 187,48 гривен;
- II группа: 6 549,98 гривен;
- III группа и дети с инвалидностью: 5 048,95 гривен.
Дополнительная пенсия:
К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших.
Категория 1
Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- I группа: 474,5 гривен;
- II группа: 379,6 гривен;
- III группа: 284,7 гривен.
Другие лица с инвалидностью с причинной связью с Чернобыльской катастрофой:
- I группа: 341,64 гривень;
- II группа: 227,76 гривень;
- III группа: 170,82 гривен.
Категории 2-4
- Категория 2: 170,82 гривен;
- Категория 3: 113,88 гривен;
- Категория 4: 56,94 гривен;
- Дети с инвалидностью и больные лучевой болезнью вследствие Чернобыльской катастрофы: 170,82 гривен.
Размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже, независимо от закона, согласно которому назначалась пенсия.
- І группа инвалидности: 14 308,46 гривен;
- ІІ группа инвалидности: 11 446,77 гривен;
- ІІІ группа инвалидности: 8 585,08 гривен.