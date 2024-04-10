Какие пенсии получают люди с инвалидностью I, II и III группы
Источник:Правительственный портал
Пенсии по инвалидности назначаются лицам, которые считаются нетрудоспособными из-за инвалидности. Установление причины, группы, момента наступления и срока инвалидности осуществляется органом медико-социальной экспертизы.
Пенсии по инвалидности из солидарной системы
Такие пенсии выплачиваются лицам с инвалидностью, которые имеют страховой стаж от одного до пятнадцати лет, в зависимости от возраста наступления инвалидности.
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Величина пенсии по инвалидности определяется в процентном соотношении к пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности:
- Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту;
- Лица с инвалидностью II группы получают 90% пенсии по возрасту;
- Лица с инвалидностью III группы получают 50% пенсии по возрасту.
Для расчета пенсии по возрасту, которая ляжет в основу размера пенсии по инвалидности, к приобретенному страховому стажу добавляется период со дня установления инвалидности до достижения лицом 60-летнего возраста.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривен.
Пенсия по инвалидности назначается со дня установки инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев после ее установки. В случае обращения позже, пенсия начисляется со дня подачи заявления.
Пенсии по инвалидности военнослужащим
Законодательство регулирует условия и размеры пенсий за инвалидность, которая наступила:
- во время службы;
- в течение трех месяцев после увольнения;
- после трех месяцев вследствие заболеваний, связанных со службой.
Размер пенсии зависит от причин инвалидности. Для лиц с инвалидностью вследствие войны она установлена на таких уровнях:
- I группа – 100% от суммы денежного обеспечения;
- II группа – 80% от суммы денежного обеспечения;
- III группа – 60% от суммы денежного обеспечения.
Для других лиц с инвалидностью пенсия назначается так:
- I группа – 70% от суммы денежного обеспечения;
- II группа – 60% от суммы денежного обеспечения;
- III группа – 40% от суммы денежного обеспечения.
Минимальные пенсионные выплаты для инвалидов вследствие войны установлены так:
- І группа – 13 604.50 гривен (650% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);
- ІІ группа – 10 988.25 гривен (525% от прожиточного минимума);
- ІІІ группа – 7 534.80 гривен (360% от прожиточного минимума).
Пенсии по инвалидности вследствие Чернобыльской аварии
Пенсия для лиц, пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы, рассчитывается на основе зарплаты в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или пятикратной минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года. Минимальные пенсии для инвалидов от Чернобыльской катастрофы составляют:
- І группа – 8 187,48 гривен;
- II группа – 6 549,98 гривен;
- III группа – 5 048,95 гривен;
- Дети с инвалидностью – 5 048,95 гривен.
Для ликвидаторов ЧАЭС:
- І группа – не менее 100% средней заработной платы прошлого года – 13 376,21 гривен;
- ІІ группа – 80% средней зарплаты – 10 700,97 гривен;
- ІІІ группа – 60% средней зарплаты – 8 025,73 гривен.