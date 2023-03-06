На сколько в марте выросли пенсии по инвалидности

В результате мартовской индексации повысились почти все категории пенсий, включая выплаты по инвалидности. Размер индексации составил 19,7%, а пенсии повысились в среднем на 400–700 гривен.

Как изменятся пенсии по инвалидности

Во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-за Чернобыльской катастрофы, будут не ниже:

для I группы – 8 187,48 гривны;

для ІІ группы – 6 549,99 гривны;

для ІІІ группы и для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

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Кроме того, с 1 марта выросли минимальные пенсии для ликвидаторов. Поскольку стало известно, что размер средней зарплаты по Украине за 2022 год составил 13 376,21 гривны, эти пенсии тоже пересчитали. Теперь пенсия по инвалидности у ликвидатора не может быть ниже:

для I группы (100%) – 13 376,21 гривны;

для ІІ группы (80%) – 10 700,97 гривны;

для ІІІ группы (60%) – 8025,73 гривны.

Сколько составляет пенсия по инвалидности в Украине

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы назначается в таких размерах: