На какие пенсии в этом месяце могут рассчитывать лица с инвалидностью

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы увечья, страхового стажа и результатов осмотра. Какие пенсии получат такие лица в этом месяце, читайте далее.

Какой размер пенсии по инвалидности в августе

В августе для лиц с инвалидностью предусмотрена единовременная надбавка к пенсии. Впрочем, это касается отдельных категорий лиц с инвалидностью, которые имеют существенные заслуги перед государством. Эту надбавку им выплатят в День Независимости Украины.

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Для всех остальных лиц с инвалидностью в августе минимальные пенсии останутся без изменений:

для лиц с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп - 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп - 2 093 гривны.

Пенсия по инвалидности назначается в случаях травмы или серьезного заболевания лица. Ее фактический размер определяется в зависимости от группы инвалидности, страхового стажа и результатов повторных медицинских осмотров.