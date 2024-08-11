На какие пенсии в этом месяце могут рассчитывать лица с инвалидностью
11 августа 2024, 12:02Читати новину українською
Источник:ПФУ
Размер пенсии по инвалидности зависит от группы увечья, страхового стажа и результатов осмотра. Какие пенсии получат такие лица в этом месяце, читайте далее.
Какой размер пенсии по инвалидности в августе
В августе для лиц с инвалидностью предусмотрена единовременная надбавка к пенсии. Впрочем, это касается отдельных категорий лиц с инвалидностью, которые имеют существенные заслуги перед государством. Эту надбавку им выплатят в День Независимости Украины.
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Для всех остальных лиц с инвалидностью в августе минимальные пенсии останутся без изменений:
- для лиц с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп - 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью II и III групп - 2 093 гривны.