Минимальная пенсия по инвалидности с 1 ноября: сколько будут выплачивать украинцам

Государство гарантирует финансовую поддержку гражданам, частично или полностью утратившим трудоспособность. Однако итоговые суммы в кошельках украинцев могут кардинально различаться даже при одинаковых диагнозах.

Как определяется размер пенсии по инвалидности

Размер ежемесячного пособия напрямую зависит от пенсии по возрасту, причем лица с I группой получают 100% от суммы, с II группой – 90%, а с III группой – 50%. При этом выплата не может быть меньше прожиточного минимума в 2 595 гривен, что сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины.

Бывшие защитники имеют право на повышенное обеспечение. Для военнослужащих срочной службы минимальные выплаты начинаются от 7 100 гривен для III группы и достигают более 8 116 гривен для I группы.

В то же время правительство утвердило специальные гарантии для ветеранов и участников боевых действий, получивших инвалидность в результате войны. Их минимальные пенсии являются самыми высокими:

I группа получает 18 885 гривен;

II группа – 15 494 гривны;

а III группа – 10 625 гривен.

Сколько выплачивают пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Граждане, чья инвалидность связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, также защищены отдельными лимитами. Для них минимальный порог составляет от 6 813 гривен для III группы до 11 048 гривен для I группы.

Для непосредственных ликвидаторов действуют еще более выгодные условия расчета, которые могут основываться на пятикратном размере минимальной зарплаты.

Будет ли дополнительное повышение выплат

Массового повышения этих выплат осенью не предвидится, ведь последняя масштабная индексация состоялась еще в марте 2026 года. Как мы как уже писали ранее, следующий плановый перерасчет ожидается только весной 2027 года.

Однако пенсионеры могут рассчитывать на автоматический рост доходов благодаря возрастным надбавкам. Граждане, достигшие 70-летнего возраста, ежемесячно дополнительно получают от 300 до 570 гривен к своей основной пенсии.