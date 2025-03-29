Как выросли выплаты людей, имеющих инвалидность вследствие войны
- С 1 марта 2025 года в Украине на 11,5% повышены минимальные пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны, с новыми суммами для I, II и III групп.
- Участники боевых действий не могут получать меньше 5 528 гривен, а правительство применило индексацию на 2025 год в размере 11,5% базовой пенсии.
ПФУ сообщил об изменениях в пенсионных выплатах для лиц с инвалидностью вследствие войны. С 1 марта 2025 года в пределах индексации повышен минимальный размер пенсии для этой категории.
Как выросли пенсии ветеранов с инвалидностью
Участники боевых действий не могут получать меньше 5 528 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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С марта 2025 года в результате индексации пенсий в Украине на 11,5% повысили минимальные пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны. Новые суммы составляют:
I группа – 16 847 гривен (ранее 15 347 гривен);
II группа – 13 822 гривны (было 12 396 гривен);
III группа – 9 478 гривен (вместо 8 500 гривен).
Также участники боевых действий не могут получать меньше 5 528 гривен пенсии. Если фактическая сумма пенсии ниже установленной минимальной, государство доплачивает необходимую разницу в виде адресной помощи.
Что известно об индексации 2025 года
В этом году индексация пенсий составила 11,5%, но она касается только базовой суммы пенсии – без учета надбавок и доплат.
Размер индексации зависел от года выхода на пенсию:
для пенсий, назначенных в 2021 году – 5,75%;
в 2022 году – 4,6%;
в 2023 году – 3,45%;
в 2024 году – 2,3%.
Также правительство установило пределы повышения: минимальное – 100 гривен, максимальное – 1 500 гривен.