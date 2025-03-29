Как выросли выплаты людей, имеющих инвалидность вследствие войны

ПФУ сообщил об изменениях в пенсионных выплатах для лиц с инвалидностью вследствие войны. С 1 марта 2025 года в пределах индексации повышен минимальный размер пенсии для этой категории.

Как выросли пенсии ветеранов с инвалидностью

Участники боевых действий не могут получать меньше 5 528 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С марта 2025 года в результате индексации пенсий в Украине на 11,5% повысили минимальные пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны. Новые суммы составляют:

I группа – 16 847 гривен (ранее 15 347 гривен);

II группа – 13 822 гривны (было 12 396 гривен);

III группа – 9 478 гривен (вместо 8 500 гривен).

Также участники боевых действий не могут получать меньше 5 528 гривен пенсии. Если фактическая сумма пенсии ниже установленной минимальной, государство доплачивает необходимую разницу в виде адресной помощи.

Что известно об индексации 2025 года

В этом году индексация пенсий составила 11,5%, но она касается только базовой суммы пенсии – без учета надбавок и доплат.

Размер индексации зависел от года выхода на пенсию:

для пенсий, назначенных в 2021 году – 5,75%;

в 2022 году – 4,6%;

в 2023 году – 3,45%;

в 2024 году – 2,3%.

Также правительство установило пределы повышения: минимальное – 100 гривен, максимальное – 1 500 гривен.