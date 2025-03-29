Як виросли пенсії ветеранів з інвалідністю

Учасники бойових дій не можуть отримувати менше ніж 5 528 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З березня 2025 року внаслідок індексації пенсій в Україні на 11,5% підвищили мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Нові суми становлять:

I група – 16 847 гривень (раніше 15 347 гривень);

II група – 13 822 гривні (було 12 396 гривень);

III група – 9 478 гривень (замість 8 500 гривень).

Також учасники бойових дій не можуть отримувати менше ніж 5 528 гривень пенсії. Якщо фактична сума пенсії нижча за встановлену мінімальну, держава доплачує необхідну різницю у вигляді адресної допомоги.

Що відомо про індексацію 2025 року

Цьогоріч індексація пенсій склала 11,5%, але вона стосується лише базової суми пенсії – без урахування надбавок та доплат.

Розмір індексації залежав від року виходу на пенсію:

для пенсій, призначених у 2021 році – 5,75%;

у 2022 році – 4,6%;

у 2023 році – 3,45%;

у 2024 році – 2,3%.

Також уряд встановив межі підвищення: мінімальне – 100 гривень, максимальне – 1 500 гривень.