Более 100 тысяч: какие пенсии получают судей и прокуроры

Согласно установленных средних размеров назначенных месячных пенсий выплаты для прокуроров и уволенных военной службы различаются. Например средняя пенсионная выплата для прокурора на 10 тысяч больше. А вот спецпенсия для судей может достигать более 100 тысяч гривен.

Как средняя пенсия у прокуроров и судей?

Как сообщили для 24 Канала в Пенсионном фонде Украины, в соответствии с законом о прокуратуре, средняя пенсионная выплата для прокуроров составляет более 23 тысяч гривен.

Читайте также Курс доллара продолжает стремительно расти: где сегодня выгодно сдать валюту

А согласно закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц (кроме военнослужащих срочной службы), эта выплата составляет чуть больше, чем 13 тысяч гривен.

В то же время в ПФУ напоминают, что по состоянию на 1 октября 2025 года численность лиц, получающих пенсию в размере более 10 тысяч гривен, составляет 1 534 695 человек, а средний размер назначенных месячных пенсий составляет 15 752,55 гривны.

Зато ежемесячное пожизненное денежное содержание судьям в отставке, которое не является пенсией, назначается в соответствии с законом о судоустройстве и статусе судей. Также этот размер не ограничивается,

– объясняют в ПФУ.

Например средний размер пожизненного денежного содержания судей на сегодня составляет 109 898,29 гривны.

Заметьте! Еще раньше председатель финансового Комитета ВРУ Даниил Гетманцев сообщил, что в рейтинге 20 крупнейших пенсий в Украине по разным специальностям лидируют именно судьи и прокуроры. Среди показателей есть выплаты судьи в 390 тысяч гривен ежемесячно, а самые высокие выплата для прокуроров – от 199 тысяч до 219 тысяч гривен.

Отменили ли спецпенсии для судей и прокуроров?