Пенсія в понад 100 тисяч: які вражаючі суми отримують суддів та прокурори
- Середня пенсійна виплата для прокурорів складає понад 23 тисячі гривень, а для осіб, звільнених з військової служби, трохи більше 13 тисяч гривень.
- Натомість середній розмір довічного грошового утримання, тобто спецпенсії для суддів, складає 109 898,29 гривні.
Відповідно до встановлених середніх розмірів призначених місячних пенсій виплати для прокурорів та звільнених військової служби різняться. Наприклад середня пенсійна виплата для прокурора на 10 тисяч більша. А от спецпенсія для суддів може сягати понад 100 тисяч гривень.
Як середня пенсія в прокурорів та суддів?
Як повідомили для 24 Каналу в Пенсійному фонді України, відповідно до закону про прокуратуру, середня пенсійна виплата для прокурорів складає понад 23 тисячі гривень.
А відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (крім військовослужбовців строкової служби), ця виплата складає трішки більше, ніж 13 тисяч гривень.
Водночас в ПФУ нагадують, що станом на 1 жовтня 2025 року чисельність осіб, які отримують пенсію у розмірі понад 10 тисяч гривень, складає 1 534 695 осіб, а середній розмір призначених місячних пенсій складає 15 752,55 гривні.
Натомість щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, яке не є пенсією, призначається відповідно до закону про судоустрій та статус суддів. Також цей розмір не обмежується,
– пояснюють в ПФУ.
Наприклад середній розмір довічного грошового утримання суддів на сьогодні складає 109 898,29 гривні.
Зауважте! Ще раніше голова фінансового Комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив, що у рейтингу 20 найбільших пенсій в Україні за різними спеціальностями лідерують саме судді та прокурори. Серед показників є виплати судді в 390 тисяч гривень щомісяця, а найвищі виплата для прокурорів – від 199 тисяч до 219 тисяч гривень.
Чи скасували спецпенсії для суддів та прокурорів?
Ще влітку стало відомо, що спецпенсії для прокурорів та суддів планують скасувати в межах пенсійної реформи. Торкнеться це колишніх та чинних суддів і прокурорів, а також колишніх та чинних співробітників силових структур. Однак на сьогодні повного скасування так і не відбулося.
Попри шалено високі виплати для суддів та прокурорів, понад 4 мільйони пенсіонерів в Україні отримують пенсійні виплати, які нижче 5 тисяч гривень.