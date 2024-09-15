Пенсии вырастут уже скоро: благодаря чему повысят выплаты вдвое

Большинство пенсионеров получают выплаты менее 3 тысяч гривен. И это несмотря на существенное повышение пенсий для большинства украинцев в 2024 году.

Пенсии украинцев вырастут

Министр Оксана Жолнович рассказала, что пенсии украинцев существенно вырастут благодаря пенсионной реформе. Введение накопительной системы позволит повысить солидарные выплаты.

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Вследствие этих изменений выплаты могут составлять примерно 60% от заработной платы, тогда как сейчас этот показатель составляет 30%. Кроме того, Жолнович выразила надежду, что в 2025 году пенсии увеличатся благодаря индексации.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы делаем финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой – изменениями и в существующую солидарную систему, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка.

Жолнович отмечает, что пенсионная реформа должна помочь отойти от солидарной системы, ведь формат неэффективен из-за ощутимого демографического кризиса в Украине.

Обратите внимание! Министр подчеркивает, что сейчас на одного пенсионера в Украине приходится только один работающий гражданин.