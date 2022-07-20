Кому в Украине повысили пенсии на 3 тысячи: озвучены цифры

В Украине продолжают увеличивать пенсии. Одна из категорий населения теперь сможет получать гораздо больше средств от государства. Узнайте, чьи выплаты выросли практически вдвое.

Несмотря на введение военного положения, в Украине продолжают получать своевременно выплаты от государства. Раньше мы рассказывали, у кого и на сколько выросли пенсии в июле .

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Пенсии военных существенно выросли

С начала 2022 года пенсии для украинских военных выросли на 3 тысячи гривен. Теперь они рассчитывают на то, что будут получать от государства около 8,9 тысяч гривен. Если говорить о повышении выплат в процентах, то они выросли на 53%.

В среднем пенсии в июле повысились всего на 45,4 гривны.

Добавим, что накануне Верховная Рада увеличила расходы на пенсии, а также социальные выплаты . Больше средств предусмотрели именно для вынужденного перемещенных лиц. 14 июля Марина Лазебна, которая уже является бывшим министерством социальной политики, подчеркнула рост статьи расходов. Речь идет о 73,8 миллиарда гривен.

Кроме того, она отметила, что сейчас наше государство имеет средства, предусмотренные на субсидии. Ведь в правительстве прекрасно понимают, что вскоре начнется отопительный сезон, а значит, необходимо будет финансово помогать социально уязвимым слоям населения.

Украинцам в этом году будут еще повышать пенсии

В то же время, она напомнила об увеличении минимальной пенсии. Она будет расти в несколько этапов. Один из них был в июле:

1 июля – 2027 гривен;

1 октября 2680 гривен; 3000 гривен;

1 декабря 2093 гривны; 2500 гривен.

Отметим, что средняя пенсия в Украине на 1 июля составляет 4 437 гривен. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то он вырос почти на 660 гривен.

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