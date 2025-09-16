Украинцы с первой группой инвалидности имеют право на пенсию в размере 100% от пенсии по возрасту. Однако для ее назначения в большинстве случаев требуется наличие страхового стажа.

Как назначается пенсия по инвалидности в Украине?

Пенсия по инвалидности назначается на основании заключений медико-социальной экспертизы и зависит от подтвержденной группы, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Пенсия не всегда лучше: кому выгоднее получать соцпомощь

Размер выплат устанавливается в процентах от пенсии по возрасту.

Размер выплат по группам инвалидности:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

Однако для назначения такой пенсии необходимо наличие страхового стажа. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность

Требования к страховому стажу:

для I и II группы – от 1 до 10 лет;

для III группы – от 1 до 14 лет;

при установлении инвалидности после выхода на пенсию – не менее 15 лет стажа.

Категории граждан, которые могут получать пенсию независимо от наличия стажа:

лица, которые получили инвалидность во время прохождения военной службы;

украинцы, которые потеряли трудоспособность из-за участия в Революции Достоинства (с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года), если они обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

В других случаях при отсутствии необходимого стажа назначается социальная пенсия через органы социальной защиты.

Какие выплаты для первой группы инвалидности?

Для первой группы инвалидности размер пенсии составляет 100% пенсии по возрасту. Если заявление подано в течение трех месяцев, начисления происходят с момента установления инвалидности.

Минимальная пенсия для этой категории в 2025 году составляет 2 980 гривен.

Важно! Для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа, предусмотрена социальная помощь. Ее размер равен 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который в 2025 году установлен на уровне 2 361 гривны.

Что нужно знать о пенсиях в Украине?