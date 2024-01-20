Каковы выплаты для работающих пенсионеров в Украине

20 января 2024, 12:24
Читати новину українською

Источник:

ПФУ

Некоторые пенсионеры даже после ухода на заслуженный отдых продолжают работать. Их пенсии в 2023 году стали больше в среднем на 17%.

Как изменились выплаты работающих пенсионеров в 2023 году

Средний размер пенсионных выплат для работающих пенсионеров в течение 2023 года вырос на 823,48 гривны. К концу года этот показатель составил 5 661,05 гривен.

Читайте также Совершенно не панацея: экономист объяснил риски перевода страны на "военные рельсы"

Согласно статистике ПФУ, сейчас в Украине 10,5 миллиона пенсионеров. Из них 2,7 миллиона человек – работают. Прошлогодние пенсионные выплаты распределялись в таком соотношении:

  • 73,27% – пенсия по возрасту;
  • 14,63% – по инвалидности;
  • 6,26% – по потере кормильца;
  • 5,24% – за выслугу лет;
  • 0,56% – социальная пенсия;
  • 0,04% – пенсия для судей (пожизненное содержание).

Кто получает самые высокие выплаты в Украине

В ПФУ подсчитали, что самые высокие выплаты получают украинцы в столице. В среднем у киевлян пенсии в размере 7 249 гривен. Одними из самых больших являются пенсии в таких регионах:

  • Ровенщина – 6 790 гривен;
  • Донетчина – 6 662 гривен;
  • Луганщина – 6 334 гривен;
  • Житомирщина – 5 924 гривен.

Для сравнения, общий показатель средней пенсии в конце 2023 составил 5 385 гривен. Наименьшие выплаты получают:

  • Тернопольская область – 4 070 гривен;
  • Черновицкая область – 4 256 гривен;
  • Закарпатская область – 4 262 гривен.
Автор: Анастасія Зорик