Каковы выплаты для работающих пенсионеров в Украине
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры даже после ухода на заслуженный отдых продолжают работать. Их пенсии в 2023 году стали больше в среднем на 17%.
Как изменились выплаты работающих пенсионеров в 2023 году
Средний размер пенсионных выплат для работающих пенсионеров в течение 2023 года вырос на 823,48 гривны. К концу года этот показатель составил 5 661,05 гривен.
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Согласно статистике ПФУ, сейчас в Украине 10,5 миллиона пенсионеров. Из них 2,7 миллиона человек – работают. Прошлогодние пенсионные выплаты распределялись в таком соотношении:
- 73,27% – пенсия по возрасту;
- 14,63% – по инвалидности;
- 6,26% – по потере кормильца;
- 5,24% – за выслугу лет;
- 0,56% – социальная пенсия;
- 0,04% – пенсия для судей (пожизненное содержание).
Кто получает самые высокие выплаты в Украине
В ПФУ подсчитали, что самые высокие выплаты получают украинцы в столице. В среднем у киевлян пенсии в размере 7 249 гривен. Одними из самых больших являются пенсии в таких регионах:
- Ровенщина – 6 790 гривен;
- Донетчина – 6 662 гривен;
- Луганщина – 6 334 гривен;
- Житомирщина – 5 924 гривен.
Для сравнения, общий показатель средней пенсии в конце 2023 составил 5 385 гривен. Наименьшие выплаты получают:
- Тернопольская область – 4 070 гривен;
- Черновицкая область – 4 256 гривен;
- Закарпатская область – 4 262 гривен.