Як змінились виплати працюючих пенсіонерів у 2023 році

Середній розмір пенсійних виплат для пенсіонерів, які працюють, протягом 2023 року зріс на 823,48 гривні. На кінець року цей показник склав 5 661,05 гривень.

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Відповідно до статистики ПФУ, зараз в Україні 10,5 мільйонів пенсіонерів. З них 2,7 мільйона осіб – працюють. Тогорічні пенсійні виплати розподілялися у такому співвідношенні:

73,27% – пенсія за віком;

14,63% – за інвалідністю;

6,26% – за втратою годувальника;

5,24% – за вислугу років;

0,56% – соціальна пенсія;

0,04% – пенсія для суддів (довічне утримання).

Хто отримує найвищі виплати в Україні

У ПФУ підрахували, що найвищі виплати отримують українці в столиці. В середньому кияни мають пенсії у розмірі 7 249 гривень. Одними з найбільших є пенсії у таких регіонах:

Рівненщина – 6 790 гривень;

Донеччина – 6 662 гривень;

Луганщина – 6 334 гривень;

Житомирщина – 5 924 гривень.

Для порівняння, загальний показник середньої пенсії в кінці 2023 року склав 5 385 гривень. Найменші виплати мають: