Як змінились виплати працюючих пенсіонерів у 2023 році
Середній розмір пенсійних виплат для пенсіонерів, які працюють, протягом 2023 року зріс на 823,48 гривні. На кінець року цей показник склав 5 661,05 гривень.
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Відповідно до статистики ПФУ, зараз в Україні 10,5 мільйонів пенсіонерів. З них 2,7 мільйона осіб – працюють. Тогорічні пенсійні виплати розподілялися у такому співвідношенні:
- 73,27% – пенсія за віком;
- 14,63% – за інвалідністю;
- 6,26% – за втратою годувальника;
- 5,24% – за вислугу років;
- 0,56% – соціальна пенсія;
- 0,04% – пенсія для суддів (довічне утримання).
Хто отримує найвищі виплати в Україні
У ПФУ підрахували, що найвищі виплати отримують українці в столиці. В середньому кияни мають пенсії у розмірі 7 249 гривень. Одними з найбільших є пенсії у таких регіонах:
- Рівненщина – 6 790 гривень;
- Донеччина – 6 662 гривень;
- Луганщина – 6 334 гривень;
- Житомирщина – 5 924 гривень.
Для порівняння, загальний показник середньої пенсії в кінці 2023 року склав 5 385 гривень. Найменші виплати мають:
- Тернопільська область – 4 070 гривень;
- Чернівецька область – 4 256 гривень;
- Закарпатська область – 4 262 гривень.