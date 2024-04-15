Более 10 тысяч гривен пенсии: сколько украинцев получают такие выплаты

Большая часть украинских пенсионеров получают выплаты до 5 000 гривен. Однако, некоторые пенсионеры таки получают более 10 000 гривен ежемесячно.

Пенсии в Украине

По состоянию на 1 апреля 2024 года такие выплаты были начислены - 1 224 710 человеку, что равняется 12,1% от общего количества пенсионеров. Такие данные обнародовали в ПФУ.

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Сейчас общее количество пенсионеров составляет – 10 154 705 человек.

То есть, в Украине распределение пенсий в 2024 году выглядит следующим образом:

до 3000 гривен – получает 2 725 285 человек – 26,8%;

от 3001 до 4000 гривен – получает 1 754 068 человек – 17,3%;

от 4001 до 5000 гривен – получает 1 889 222 – 18,6%;

от 5001 до 10000 гривен – 2 561 420 – 5,2%;

свыше 10000 гривен – 1 224 71 человек – 12,1%.

Размеры пенсии в Украине / Инфографика – ПФУ

Как увеличились пенсии в 2024 году

За первый квартал 2024 года размер средней пенсии увеличился на 9,6%. Сейчас это значение составляет 5743,27 гривны. Показатель увеличения составлял 505,02 гривны. Однако инфляция с начала 2024 года приобрела значение 1,2%.

Показатель нынешней индексации составил 7,96%. Минимальный показатель роста выплат – 100 гривен, максимальный – 1500 гривен

Было проиндексировано выплат более 10 миллионов человек, а именно: