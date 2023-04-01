Многим пенсионерам перечислили выплаты 1 апреля

После мартовской индексации, когда многие пенсионеры разных категорий получили повышение к пенсии, дополнительные выплаты получат и продолжающие работать пенсионеры. В апреле они получат новые суммы пенсий.

В апреле проведут ежегодный перерасчет пенсий для пенсионеров, которые, несмотря на возраст, не покинули рабочее место и продолжают работать.

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Какие новые суммы получат граждане

Напоминаем, что в апреле произведут перерасчет, а не индексацию. Он коснется 600 тысяч человек. Однако точная сумма не установлена из-за того, что будет учитываться страховой стаж работающего пенсионера, который у каждого может быть разный.

что апрельское повышение будет касаться тех пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2021 году. То есть, их страховой стаж уже увеличился за 2 года на 24 месяца.

Повышение зависит от следующих факторов:

страхового стажа человека Кроме того, учитывается еще дополнительный стаж, приобретенный пенсионером в течение пребывания на работе после выхода на пенсию.

от соотношения между зарплатой, получаемой человеком, и средней зарплатой по стране.

Какой размер индексации получили пенсионеры в марте

что в апреле состоится только перерасчет, а денежные средства поступят уже в мае.

Украинцам в прошлом месяце проиндексировали пенсии почти на 20%. Такое повышение почувствовали 10,5 миллионов человек. К слову, это уже вторая индексация во время полномасштабной войны в Украине.

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