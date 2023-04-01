У квітні проведуть щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що попри вік не залишили робочого місця та продовжують працювати.
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Які нові суми отримають громадяни
Нагадуємо, що у квітні проведуть перерахунок, а не індексацію. Він торкнеться 600 тисяч осіб. Однак точної суми не встановлено через те, що враховуватиметься страховий стаж працюючого пенсіонера, який у кожного може бути різний.
Підвищення залежатиме від таких факторів:
- страхового стажу людини. Крім того, враховується ще додатковий стаж, який набув пенсіонер впродовж перебування на роботі після виходу на пенсію.
- від співвідношення між зарплатою, яку отримує людина, і середньою зарплатою по країні.
Який розмір індексації отримали пенсіонери у березні
Українцям минулого місяця проіндексували пенсії на майже 20%. Таке підвищення відчули 10,5 мільйона осіб. До речі, це вже друга індексація під час повномасштабної війни в Україні.
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- Після неї середній розмір пенсії у країні склав 5 200 гривень
- А середній розмір підвищення – майже 600 гривень.
- Але є такі категорії, які отримали всього 100 гривень доплати.