Напочатку повномасштабного вторгнення усі захисники отримували мінімальний розмір доплати до заробітних плат у розмірі 30 тисяч гривень. Проте у лютому 2023 року ситуація змінилася.
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Зарплати військовослужбовців у квітні
Кожен військовослужбовець отримує грошове забезпечення відповідно до посади. Крім того, туди входить ще й грошова винагорода, яку встановили з ініціативи президента на період воєнного стану.
Відповідно до змін, у квітні українські захисники:
- якщо не входять до складу угруповань військ та не виконують бойових завдань – 20 587 гривень,
- якщо виконують спеціальні бойові завдання – 50 587 гривень,
- якщо безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій – 120 587 гривень.
До прикладу, зараз зарплата командира бригади без додаткової винагороди становить 50 173 гривні, а стрільця – 20 586 гривень. Водночас ще рік тому стрілки отримували в тилу по 40 тисяч гривень, а ті, хто був на фронті – по 113 тисяч гривень.
Зверніть увагу, з лютого мінімальний розмір для Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України становить не менше 20 100 гривень. А представники Державної служби з НС та Національної поліції України – від 17 тисяч гривень.
Зарплати військових у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗС України
Зарплати військових у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗС України
Чи повернуть військовим доплати
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення доплат усім військовим.
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Зазначається, що на меті цього документа забезпечити високу мотивацію та належний рівень оплати праці.