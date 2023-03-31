Напочатку повномасштабного вторгнення усі захисники отримували мінімальний розмір доплати до заробітних плат у розмірі 30 тисяч гривень. Проте у лютому 2023 року ситуація змінилася.

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Нагадуємо, що від військовослужбовців, які служать у тилу, забрали надбавки. За законом їх зможуть отримувати лише ті, хто виконує бойове завдання.

Зарплати військовослужбовців у квітні

Кожен військовослужбовець отримує грошове забезпечення відповідно до посади. Крім того, туди входить ще й грошова винагорода, яку встановили з ініціативи президента на період воєнного стану.

Відповідно до змін, у квітні українські захисники:

якщо не входять до складу угруповань військ та не виконують бойових завдань – 20 587 гривень,

якщо виконують спеціальні бойові завдання – 50 587 гривень,

якщо безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій – 120 587 гривень.

До прикладу, зараз зарплата командира бригади без додаткової винагороди становить 50 173 гривні, а стрільця – 20 586 гривень. Водночас ще рік тому стрілки отримували в тилу по 40 тисяч гривень, а ті, хто був на фронті – по 113 тисяч гривень.

Зверніть увагу, з лютого мінімальний розмір для Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України становить не менше 20 100 гривень. А представники Державної служби з НС та Національної поліції України – від 17 тисяч гривень.

Зарплати військових у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗС України

Зарплати військових у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗС України

Чи повернуть військовим доплати

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення доплат усім військовим.

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Цікаво, що автори проєкту за те, щоб повернули не лише захисникам України додаткові кошти, але й тим поліцейським та рятувальникам, які несуть службу в тилу.

Зазначається, що на меті цього документа забезпечити високу мотивацію та належний рівень оплати праці.